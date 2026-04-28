В московском хостеле обнаружили 15 нелегальных мигрантов

Столичные правоохранители при поддержке ОМОН Росгвардии провели масштабный обыск в одном из хостелов на Сколковском шоссе, в ходе которого были выявлены 15 нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба СК РФ. В результате рейда было проверено 475 иностранных граждан.

Решается вопрос об их выдворении за пределы Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Помимо выявленных нелегалов, правоохранители зафиксировали признаки административных правонарушений со стороны предпринимателя, управляющего хостелом. Ему вменяется незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД России сообщили, что в Москве в ходе совместных профилактических мероприятий полицейские и сотрудники ФСБ обнаружили свыше 170 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. В отношении всех выявленных составлены административные протоколы.