28 апреля 2026 в 15:42

Раскрыты детали возвращения в Россию жены военного после обмена с Молдавией

ФСБ: возвращенную в РФ жену военного осудили в Молдавии по надуманному обвинению

Здание ФСБ
Жена военнослужащего, возвращенная из российского миротворческого контингента в Приднестровье в результате обмена, была осуждена в Молдавии на год по сфальсифицированному обвинению, рассказал оперативный сотрудник ФСБ. По его словам, в отношении женщины также возбудили дело о шпионаже, передает ТАСС.

Уточняется, что супругу военного задержали 3 июля 2025 года в аэропорту Кишинева, куда она прилетела на встречу с мужем. По сфальсифицированному обвинению в даче взятки она была приговорена к году лишения свободы и штрафу около $12 тыс. (более 897 тыс. рублей). В марте текущего года против женщины безосновательно возбудили дело о шпионаже.

Ранее ФСБ России опубликовала видео с двумя офицерами молдавских спецслужб. Разведчиков обменяли на археолога Александра Бутягина и супругу российского военнослужащего из миротворческого контингента в Приднестровье. На кадрах можно увидеть, как молдаван под конвоем выводят из здания следственного изолятора. Затем разведчиков иностранного государства посадили в микроавтобус.

