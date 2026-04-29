Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 22:13

В Сарове умер великий математик, руководивший центром МГУ

В Сарове умер член корреспондент РАН математик Владимир Воеводин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Умер выдающийся российский математик, член-корреспондент РАН, директор Научно-вычислительного центра и филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Сарове Владимир Воеводин, сообщил ТАСС научный руководитель НЦФМ, академик Александр Сергеев. По его словам, Воеводин был специалистом исключительного уровня в области высокопроизводительных вычислений.

Это огромная потеря для нас. Он занимался программированием на мощных, самых высокоскоростных компьютерах и его научные компетенции были высочайшего уровня, — сказал Сергеев.

До этого стало известно о смерти заслуженного артиста России Виктора Яковлева, ведущего актера Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Он ушел из жизни в возрасте 74 лет. Артист долгое время боролся с тяжелой болезнью.

Ранее сообщалось, что старший преподаватель Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) Нурия Х. скончалась на сеансе у психолога в центре Москвы. Женщина пришла на прием и уже спустя несколько минут после начала беседы пожаловалась на головную боль, после чего потеряла сознание.

Общество
умершие
математики
академики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.