В Сарове умер великий математик, руководивший центром МГУ

Умер выдающийся российский математик, член-корреспондент РАН, директор Научно-вычислительного центра и филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Сарове Владимир Воеводин, сообщил ТАСС научный руководитель НЦФМ, академик Александр Сергеев. По его словам, Воеводин был специалистом исключительного уровня в области высокопроизводительных вычислений.

Это огромная потеря для нас. Он занимался программированием на мощных, самых высокоскоростных компьютерах и его научные компетенции были высочайшего уровня, — сказал Сергеев.

