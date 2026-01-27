Российский математик раскрыл секрет 190-летней головоломки

Ученый из НИУ ВШЭ Иван Ремизов совершил прорыв, выведя универсальную формулу для решения дифференциальных уравнений, которые описывают фундаментальные процессы в природе, сообщили в пресс-службе вуза. Эта задача считалась принципиально нерешаемой с 1834 года.

Задача считалась закрытой и безнадежно неразрешимой более 190 лет. <...> Такие уравнения — это фундаментальный инструмент науки: они описывают все — от колебаний маятника и сигналов в электросетях до движения планет, — подчеркнули в пресс-службе.

Ремизов предложил новый метод, вдохновленный квантовой физикой. Раньше этот подход применяли в квантовой механике, но теперь он подходит и для классических задач. Ученый объяснил, что его метод разделяет сложный процесс на множество простых «кадров», из которых затем собирают решение уравнения.

Ранее российские ученые в 2025 году представили серию значимых открытий, включая обнаружение «космического белка» для работы нервной системы, пробиотиков для аквакультуры и доказательство совместного обитания денисовцев и неандертальцев в Сибири. Также были разработаны нейросеть для прогнозирования лесных пожаров с точностью до 87% и ультратонкий двумерный магнетик для энергоэффективных спинтронных чипов.