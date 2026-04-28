Мужчина притащил в банк труп сестры, чтобы доказать свою правоту

В Индии мужчина выкопал труп сестры и принес в банк для доказательства ее смерти

В индийском штате Одиша местный житель выкопал тело умершей три месяца назад сестры и пронес его три километра до отделения банка, пишет издание India Today. По его информации, поводом стал отказ организации выдать ему деньги со счета покойной — последние 19 тыс. рупий (около 15 тыс. рублей).

Уточняется, что сотрудники банка требовали от мужчины либо личного присутствия владелицы счета, либо официальное свидетельство о смерти и завещание, которых у него на руках не было. Тогда Джиту Мунда выкопал тело своей сестры, завернул его в ткань и пешком отправился в банк. Перепуганные сотрудники вызвали полицию. Правоохранители пообещали разобраться в ситуации «с гуманной точки зрения».

Ранее в Китае мужчина закопал Mercedes-Benz S-класса рядом с умершим родственником, однако позже сам же выкопал машину после вмешательства властей. Он пошел на такой шаг из-за суеверий. Примечательно, что на машине стояли номера с четырьмя восьмерками. В Китае цифра восемь считается счастливой, так как созвучна со словом «богатеть».

