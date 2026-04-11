Мужчина «похоронил» Mercedes рядом с умершим родственником

В Китае мужчина закопал Mercedes рядом с умершим родственником из-за суеверий

В Китае мужчина закопал Mercedes-Benz S-класса рядом с умершим родственником, однако позже сам же выкопал машину после вмешательства властей, передает Китайское национальное радио. По предварительным данным, он пошел на такой шаг из-за суеверий.

История произошла в сельской местности района Гунчанлин городского округа Ляоян. В Китае новый автомобиль этой модели стоит около 130 тыс. юаней (1,5 млн рублей). Примечательно, что на машине стояли номера с четырьмя восьмерками. В Китае цифра восемь считается счастливой, так как созвучна со словом «богатеть».

Ранее сотрудники Министерства поощрения добродетели и предотвращения порока Афганистана задержали жителя провинции Кабул за использование мобильного телефона для связи с джиннами. Сам задержанный утверждал, что таким образом защищал людей от возможного вреда со стороны сверхъестественных сил. Представители министерства отметили, что за свои услуги мужчина брал с клиентов плату.

До этого казанская пенсионерка лишилась 500 тыс. рублей после визита к гадалке, которая обещала избавить ее от «сущности в спине» и снять «порчу». Пострадавшая рассказала, что на ясновидящую она вышла благодаря рекламе на телевидении.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
