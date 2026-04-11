Мужчина «похоронил» Mercedes рядом с умершим родственником В Китае мужчина закопал Mercedes рядом с умершим родственником из-за суеверий

В Китае мужчина закопал Mercedes-Benz S-класса рядом с умершим родственником, однако позже сам же выкопал машину после вмешательства властей, передает Китайское национальное радио. По предварительным данным, он пошел на такой шаг из-за суеверий.

История произошла в сельской местности района Гунчанлин городского округа Ляоян. В Китае новый автомобиль этой модели стоит около 130 тыс. юаней (1,5 млн рублей). Примечательно, что на машине стояли номера с четырьмя восьмерками. В Китае цифра восемь считается счастливой, так как созвучна со словом «богатеть».

