Гадалка не смогла избавить женщину от «сущности в спине» за 500 тыс. рублей

Казанская пенсионерка лишилась 500 тыс. рублей после визита к гадалке, которая обещала избавить ее от «сущности в спине» и снять «порчу», передает Telegram-канал Mash Iptash. Пострадавшая рассказала, что на ясновидящую она вышла благодаря рекламе на телевидении.

Сначала бабушка оплатила лечение спины за 177 тыс. рублей, затем передала целительнице золотые украшения на 370 тыс., якобы «на время», чтобы их закопали и «почистили». После этого гадалка заявила, что пенсионерка находится при смерти и нужен более сильный специалист. Она отправила бабушку к своему знакомому, который взял еще 183 тыс. и исчез.

Обманутая женщина обратилась в полицию. Сейчас целительница должна вернуть 547 тыс. за «лечение» и за украденные украшения. К этому добавили 70 тыс. штрафа и назначили три года в исправительной колонии. Для гадалки это уже четвертый приговор за мошенничество.

Ранее в Екатеринбурге полиция задержала серийную мошенницу, которая под предлогом снятия порчи украла у пенсионерки 200 тыс. рублей, отложенные на похороны. Злоумышленница познакомилась с пожилой женщиной в овощном отделе магазина и убедила ее, что над ней висит проклятие.

Недавно в Ростове-на-Дону местная жительница лишилась почти 400 тыс. рублей, доверившись мошеннику, который обещал изготовить надгробие для ее родственника. Все началось с того, что девушка оформила заявку на специализированном сайте.