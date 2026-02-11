Зимняя Олимпиада — 2026
Гадалка выманила у пенсионерки 200 тыс. «гробовых» для «снятия порчи»

В Екатеринбурге пенсионерка отдала 200 тыс. рублей лжегадалке из овощного отдела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Екатеринбурге полиция задержала серийную мошенницу, которая под видом снятия порчи похитила у пенсионерки 200 тыс. рублей, отложенных на похороны, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Злоумышленница познакомилась с жертвой в овощном отделе магазина, убедив ее, что чувствует нависшее проклятие.

Доверчивая женщина пригласила «спасительницу» домой, где та провела ритуал с яйцом и заявила, что для изгнания бесов необходимо очистить все имеющиеся в доме наличные. Как только сбережения оказались в руках гадалки, она скрылась в неизвестном направлении.

Следствие установило, что задержанная причастна как минимум к четырем аналогичным эпизодам обмана пожилых людей. В случаях, когда психологическое воздействие и «магические» фокусы не приносили результата, женщина переходила к открытому грабежу.

Ранее полиция арестовала лжецелителя Ихтиерали Одилова, который стал фигурантом уголовного дела после инфицирования пациентки на сеансе иглоукалывания. По предварительной информации, у Одилова нет медицинских дипломов. Есть лишь документы «народного специалиста». Сейчас он находится под домашним арестом.

