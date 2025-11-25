Калечившего людей «целителя» арестовали в аэропорту

Калечившего людей лжецелителя Ихтиерали Одилова задержали в аэропорту Барнаула Алтайского края 22 ноября по уголовному делу об инфицировании пациентки, передает Telegram-канал «112». Женщина обратилась в больницу с инфицированными ранами после сеанса иглоукалывания.

По предварительной информации, у Одилова нет медицинских дипломов. Есть лишь документы «народного специалиста». Сейчас он находится под домашним арестом.

В публикации сказано, что фигурант уже не раз привлекался к уголовной и административной ответственности за неуплату штрафов. Также уточнялось, что Одилов открывал центры здоровья в разных городах России. В частности, «целитель» обещал провести «диагностику» по глазам и якобы вылечить все болезни.

Ранее сообщалось, что гинеколог из подмосковной клиники направила беременную пациентку к гадалке для снятия порчи, предложив контакты «проверенной» целительницы после запугивания возможными осложнениями. Когда гадалка запросила у женщины 300 тыс. рублей после первоначального взноса в 5 тыс., пациентка поняла, что стала жертвой мошенничества, хотя главврач клиники назвал это «дружеским советом».