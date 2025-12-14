ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Бойцы ВС России устроили ловушку ВСУ в районе Северска, критическая инфраструктура в Одессе сильно пострадала после ночных взрывов, украинский военный использовал жест нацистов и поплатился, США не интересует мирный план по версии Зеленского, Россия опозорила Европу и Соединенные Штаты. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Российские военные загнали ВСУ в ловушку у Северска

Военнослужащие ВС РФ отрезали пути отхода остаткам украинских подразделений из района Северска на территории Донецкой Народной Республики, заявил офицер-разведчик группировки войск «Южная».

«Противник не может использовать грунтовые дороги для отступления, остатки малых украинских групп заблокированы и с трудом пытаются отойти в западную часть республики», — подчеркнул военный.

По его словам, российские подразделения также установили огневой контроль над трассой Северск — Славянск. Это не позволяет украинской группировке в Славянске оказать помощь отступающим из-под Северска силам. Любое перемещение ВСУ по этой дороге, как утверждает офицер, немедленно пресекается огнем артиллерии и ударами с использованием БПЛА.

Боевая работа пушки 2А36 «Гиацинт-Б» Фото: Станислав Красильников/ РИА Новости

В Одессе прогремела серия взрывов

Ночные взрывы в Одессе привели к повреждению объектов критической инфраструктуры, в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, не уточнив подробностей.

«Зафиксировано повреждение объектов энергетической, транспортной, промышленной инфраструктуры», — написал он.

Накануне, 13 декабря, глава городской военной администрации Одессы Сергей Лысак заявил о том, что значительная часть города осталась без отопления и водоснабжения. Тогда же Кипер проинформировал, что причиной перебоев стал массированный ракетный удар, в результате которого были повреждены энергетические объекты.

США «продинамили» Зеленского с ответом на мирный план

Украина до сих пор не получила от Соединенных Штатов официального ответа на свои предложения по мирному плану, заявил президент страны Владимир Зеленский. Глава государства уточнил, что, хотя некоторые сигналы поступали через переговорную команду, он все еще ожидает официальной реакции.

«Я еще не получил реакцию США. Несколько посланий слышал через переговорную команду, но получаю все сигналы и готов к диалогу», — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Западе раскрыли, как Россия унизила Европу и США из-за СВО

Страны Запада, десятилетиями пытавшиеся загнать Россию в угол, сами оказались унижены на фоне развития украинского кризиса, такое мнение высказал аналитик Алан Уотсон. По его мнению, после четырех лет конфликта Россия одержала верх как в экономическом противоборстве, так и в противостоянии на земле.

«Не нужно ай-кью комнатной температуры, чтобы понять, что Россия выиграла экономическую войну и [противостояние] на земле», — высказался эксперт.

ВСУ на грани поражения

Оборона Вооруженных сил Украины приближается к полному краху, такую оценку дал бывший американский разведчик Скотт Риттер. Эксперт заявил, что у Киева заканчиваются войска, а в линии фронта появляются бреши, из-за чего сопротивление продвижению российской армии становится непосильной задачей. По его прогнозу, в дальнейшем российские войска будут освобождать все больше территорий.

«Я думаю, в дальнейшем мы увидим, что Россия будет брать все больше и больше территорий. <…> У украинцев не будет выбора, кроме как все потерять», — сказал Риттер

Солдат ВСУ показал жест нацистов приближающемся дрону

Солдат Вооруженных сил Украины, приняв приближающийся российский беспилотник за украинский, поприветствовал его нацистским жестом, сообщает Telegram-канал «Изнанка». В ответ беспилотник резко скорректировал полет и спикировал прямо к ногам бойца, после чего последовал мощный взрыв.

