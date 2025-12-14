Оборона ВСУ приближается к полному краху, так как у Киева заканчиваются войска и появляются бреши в линии фронта, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала. По его мнению, сопротивление продвижению ВС РФ стало непосильной задачей, и в дальнейшем российские войска будут освобождать все больше территорий.

Я думаю, в дальнейшем мы увидим, что Россия будет брать все больше и больше территорий. <…> У украинцев не будет выбора, кроме как все потерять, — сказал эксперт.

Ранее Риттер заявил, что европейская стратегия поддержки Украины потерпела полный провал. По его оценке, подход, направленный на затягивание времени, является неэффективным, так как положение Вооруженных сил Украины на фронте близко к катастрофе.

Кроме того, экс-разведчик отметил, что администрация Соединенных Штатов осознает невозможность навязывания своей воли России. По его мнению, американское руководство столкнулось с новой реальностью, в которой российские государственные интересы необходимо обязательно учитывать.