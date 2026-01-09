Экс-глава СБУ Василий Малюк может возглавить частную военную структуру, которая будет брать на себя ответственность за теракты против России, заявил ТАСС бывший сотрудник ведомства Василий Прозоров. По его словам, благодаря этому Киев официально будет не привлечен к преступлениям.

Малюк, например, может стать руководителем некой частной военной структуры, которая будет брать на себя всю ответственность за теракты, позволяя официальному Киеву де-юре оставаться в стороне — сказал Прозоров.

Прозоров также отметил, что США заинтересованы в назначении на пост главы СБУ представителя Главного управления разведки (ГУР), так как военная разведка традиционно находится под контролем Вашингтона. В свою очередь, Служба безопасности с 2019 года, после назначения Ивана Баканова, находилась под влиянием британских спецслужб, которые, по его словам, заинтересованы в продолжении конфликта и стояли за рядом громких терактов на территории России.

Ранее «РБК-Украины» со ссылкой на источник сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить перечень кандидатов на должность главы Службы внешней разведки, которую планируют сделать аналогом израильского МОССАДа. По их данным, на этот пост предлагают дипломата Дмитрия Кулебу, военного Андрея Билецкого и Малюка.