Основатель печально известной частной военной компании Blackwater Эрик Принс вошел в состав украинского стартапа Swarmer, разрабатывающего программное обеспечение для беспилотников, сообщает The Guardian со ссылкой на информированные источники. Он займется привлечением инвестиций после выхода компании на биржу.

Swarmer, который позиционирует себя как проверенный в боях украинский стартап, специализирующийся на ПО для БПЛА, подал заявку на первичное публичное размещение акций и нанял на работу Принса, — пишет издание.

Компания позиционирует себя как разработчика передовых технологий для координации дронов, включая систему «интеллектуального роения». По данным Swarmer, их платформа уже прошла испытания в реальных боевых условиях на Украине.

Американские СМИ сообщали о намерении Принса приобрести украинские предприятия по производству дронов и его контактах с ведущими игроками отрасли. Параллельно он ведет переговоры о предоставлении услуг безопасности африканским странам, в частности недавно посетил Нигер.

Ранее армия России провела разведку и уничтожила в Сумской области бункер с командирами ВСУ и казармы с операторами БПЛА 225-го отдельного штурмового полка противника. Вооруженные силы РФ поразили цель при помощи снаряда «Краснополь» и дронов. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.