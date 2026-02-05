Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 17:12

В США раскрыли связь Эпштейна с Кремниевой долиной

NYT: Эпштейн финансировал известные стартапы в Кремниевой долине

Джеффри Эпштейн в зале суда Джеффри Эпштейн в зале суда Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
У осужденного за секс-торговлю финансиста Джеффри Эпштейна были обширные связи в Кремниевой долине, сообщает New York Times со ссылкой на документы Минюста США. Он инвестировал в ряд технологических стартапов.

Печально известный финансист регулярно обхаживал представителей техиндустрии не только из-за их престижа, но и ради доступа к перспективным компаниям… Документы показывают не только тесные связи Эпштейна с Кремниевой долиной, но и его способность получать доступ к выгодным сделкам и громким стартапам, некоторые из которых стали столпами современной техиндустрии, — говорится в публикации.

В 2014 году криптовалютный стартап Coinbase принял от Эпштейна инвестиции в размере $3 млн (229 млн рублей), при том что финансист на тот момент уже имел судимость по делу о сексуальном насилии. С учетом последующего роста компании эта инвестиция могла принести ему многомиллионную прибыль.

Кроме того, финансист инвестировал $12 млн (918 млн рублей) в компанию Jawbone, занимавшуюся производством наушников и фитнес-устройств, которая прекратила деятельность в 2017 году.

По данным газеты, миллиардер Питер Тиль консультировал Эпштейна по вопросам инвестиций в Spotify и компанию Palantir. Информация о вложениях в Palantir отсутствует, однако известно, что Эпштейн инвестировал $40 млн (3 млрд) в Valar Ventures, стоимость доли в которой к лету прошлого года достигла $170 млн (13 млрд рублей).

В круг общения Эпштейна входили Билл Гейтс, Сергей Брин и сооснователь LinkedIn Рид Хоффман. Из переписки следует, что финансист рассматривал возможность инвестиций в SpaceX Илона Маска, однако сведения о фактическом вложении средств отсутствуют.

Ранее сообщалось, что Эпштейн обсуждал организацию вечеринки с девушками для Маска и его друзей. Переписку финансист вел с девушкой по имени Кира Д. по поводу запланированного на 22 сентября 2012 года мероприятия.

