Стало известно, как живут экс-сотрудники самой загадочной компании в США

Бывшие сотрудники одной из самых загадочных компаний США — разработчика программного обеспечения Palantir — основали или возглавили свыше 350 технологических стартапов в Кремниевой долине, часть из которых оценивается более чем в $1 млрд (80 млрд рублей), сообщает The Wall Street Journal. По информации издания, Palantir, известна сотрудничеством с военными и разведслужбами США, в том числе в рамках кампании главы Белого дома Дональда Трама по борьбе с нелегальными мигрантами.

За последние 12 месяцев акции компании выросли в пять раз. Экс-сотрудники называют себя «мафией Palantir», участвуют в совместных мероприятиях и поездках. Например, летом 2024 года председатель совета директоров компании Anduril Industries Трей Стивенс организовал для бывших коллег двухнедельный кемпинг в округе Сонома в Калифорнии, который включал сплав по реке Рашен-Ривер и игру в пейнтбол.

Ранее сообщалось, что богатейшие жители Кремниевой долины вступили в эру проектирования «более умного» поколения. Так, лидеры IT-сектора начали инвестировать в создание «генетической суперкасты», используя передовые методы тестирования и отбора эмбрионов. Технологические магнаты платят за такую услугу до $50 тысяч 9около 4 млн рублей).