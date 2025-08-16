Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 15:27

Стало известно, как живут экс-сотрудники самой загадочной компании в США

WSJ: экс-сотрудники Palantir привлекли внимание сплавами по Русской реке

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывшие сотрудники одной из самых загадочных компаний США — разработчика программного обеспечения Palantir — основали или возглавили свыше 350 технологических стартапов в Кремниевой долине, часть из которых оценивается более чем в $1 млрд (80 млрд рублей), сообщает The Wall Street Journal. По информации издания, Palantir, известна сотрудничеством с военными и разведслужбами США, в том числе в рамках кампании главы Белого дома Дональда Трама по борьбе с нелегальными мигрантами.

За последние 12 месяцев акции компании выросли в пять раз. Экс-сотрудники называют себя «мафией Palantir», участвуют в совместных мероприятиях и поездках. Например, летом 2024 года председатель совета директоров компании Anduril Industries Трей Стивенс организовал для бывших коллег двухнедельный кемпинг в округе Сонома в Калифорнии, который включал сплав по реке Рашен-Ривер и игру в пейнтбол.

Ранее сообщалось, что богатейшие жители Кремниевой долины вступили в эру проектирования «более умного» поколения. Так, лидеры IT-сектора начали инвестировать в создание «генетической суперкасты», используя передовые методы тестирования и отбора эмбрионов. Технологические магнаты платят за такую услугу до $50 тысяч 9около 4 млн рублей).

компании
США
разработчики
кремниевая долина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине начали отбиваться от сотрудников ТЦК с помощью ножей
У людей нашли «кнопку перезагрузки» воспоминаний
Жители одного региона России получили ранения из-за авианалета БПЛА ВСУ
Стало известно, как живут экс-сотрудники самой загадочной компании в США
Удар по соцобъекту, гибель женщины в ДНР: как ВСУ атакуют РФ 16 августа
В Москве мигранты подрались с полицией после перестрелки и попали на видео
Стало известно, на что Зеленский снова пытался уговорить Трампа
В МО Белоруссии подсчитали количество нарушений воздушных границ страны
В Госдуме дали совет назвавшему Трампа тряпкой Шварценеггеру
Скончался участник рок-группы Стивена Кинга и создателя «Симпсонов»
Повисшая на отбойнике фура под Челябинском попала на видео
«Не хуже автомобиля Джеймса Бонда»: раскрыто, чем оснащен лимузин Трампа
Обвиняемый в мошенничестве замглавы Белгородчины не выйдет из СИЗО
Макрон ответил, какой шаг предпримет Европа после саммита Путина и Трампа
Российские войска сжимают кольцо вокруг крупнейших городов Донбасса
Одна нейросеть перестала работать в России
Стало известно о приказе Киева, который ВСУ должны выполнить любой ценой
Названо условие Евросоюза для ослабления санкций против России
Раскрыта тема, которую Трамп обсуждал с европейскими лидерами
«Зенит» расстался с баскетболистом, который принес клубу несколько побед
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.