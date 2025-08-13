Американские магнаты приступили к созданию «генетической суперкасты» В США IT-магнаты платят до $50 тысяч за генетический отбор детей с высоким IQ

Богатейшие жители Кремниевой долины вступили в эру проектирования «более умного» поколения, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, лидеры IT-сектора начали инвестировать в создание «генетической суперкасты», используя передовые методы тестирования и отбора эмбрионов. Технологические магнаты платят за такую услугу до $50 тысяч.

На передовой этого движения стоят стартапы Nucleus Genomics и Herasight, предлагающие услуги по прогнозированию не только сотен наследственных заболеваний, но и будущего уровня IQ ребенка с точностью до 15 баллов. Основатель Nucleus Genomics Киан Садеги, комментируя бешеный спрос на услуги генетического дизайна, отметил, что «в Кремниевой долине любят IQ».

В частности, пара инженеров из Сан-Франциско разработала сложную систему баллов для отбора эмбриона. Их дочь появилась на свет из образца с третьим по величине прогнозируемым IQ, но наивысшим суммарным рейтингом.

Тем временем в Беркли набирает обороты группа так называемых рационалистов, которая рассматривает генетическое улучшение как единственный способ защитить человечество от угрозы искусственного интеллекта. Соучредитель Berkeley Genomics Project Цви Бенсон-Тилсен считает, что люди с более высоким интеллектом смогут придумать, как контролировать ИИ, либо же убедить остальных свернуть проекты по его развитию.

Директор Центра права и биологических наук Стэнфордского университета Хэнк Грили назвал эту тенденцию «созданием генетической суперкасты», которая впоследствии сможет «захватить власть». По его словам, сложившаяся ситуация может лечь в основу «отличного научно-фантастического сюжета».

Ранее стало известно, что венчурные капиталисты, основатели стартапов и другие представители элиты Кремниевой долины вкладывают миллиарды в проект под названием «Модификация солнечного излучения» (SRM), чтобы замедлить глобальное потепление. Технология призвана искусственно охладить планету путем «блокировки» Солнца.