19 декабря 2025 в 14:36

Генетик раскрыла причины чувствительности кожи к солнцу

Генетик Суркова: гены TYR, OCA2 и SLC45A2 могут приводить к солнечным ожогам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гены TYR, OCA2 и SLC45A2 могут отвечать за чувствительность кожи к солнцу, рассказала LIFE.ru кандидат биологических наук руководитель научных коммуникаций Медико-генетического центра Екатерина Суркова. Она отметила, что генетика влияет на многие характеристики кожи.

Чувствительность кожи к солнцу во многом определяется генами. Некоторые из них отвечают за то, сколько защитного пигмента вырабатывает кожа. Например, ген MC1R влияет на тип меланина: при его определенных вариантах кожа остается светлой, быстрее краснеет и легче обгорает. Похожие эффекты дают гены TYR, OCA2 и SLC45A2 — они участвуют в образовании и распределении меланина, и при их сниженной активности защита от ультрафиолета слабее, — рассказала Суркова.

Специалист отметила, что некоторые гены регулируют заживление после солнечного ожога и силу воспаления. По ее словам, образ жизни и уход за кожей также важны для здоровья.

Ранее генетик Алексей Дейкин рассказал, что трансплантология в перспективе может решить проблему старения организма и, соответственно, биологической смерти. При этом, по его словам, речи о буквальном бессмертии не идет, поскольку не отменяются трагические случайности в виде «падения на голову кирпича», например.

