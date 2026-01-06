Наследственность и вес: передаются ли полнота и худоба по генам?

Вопрос о том, почему одни люди остаются стройными без особых усилий, а другие постоянно борются с лишними килограммами, волнует многих. Корни этой проблемы часто ищут в семейной истории, справедливо задаваясь вопросом: передается ли полнота по наследству? Ответ, как и сама человеческая биология, неоднозначен.

Что такое конституция тела: гены или привычки?

Наша физическая форма — это сложный сплав природы и воспитания. Конституция тела, или соматотип, действительно имеет генетическую основу. Склонность к определенному типу фигуры (астеническому, нормостеническому, гиперстеническому) заложена в ДНК и определяет особенности метаболизма, строения скелета и распределения жировой ткани. Иными словами, наследственность определяет типы телосложения в значительной степени.

Однако это лишь «стартовая позиция». Наследуется не точный вес, а диапазон возможных его значений. То, где в этом диапазоне окажется конкретный человек, почти полностью зависит от факторов образа жизни: питания, физической активности и даже режима сна. Привычки, усвоенные в семье, могут создавать иллюзию фатальной генетической предопределенности.

Ген худобы и ген лишнего веса: существуют ли? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Научные данные: гены, отвечающие за метаболизм и аппетит

Современная наука идентифицировала сотни генов, так или иначе связанных с массой тела.

Влияние генов на вес реализуется через несколько ключевых механизмов. Одни гены, например, отвечают за эффективность расщепления и запасания питательных веществ. Другие регулируют чувство голода и насыщения, влияя на выработку таких гормонов, как лептин и грелин.

Наиболее изучен ген FTO, вариации которого связывают с повышенным индексом массы тела и склонностью к потреблению высококалорийной пищи. Обладатели определенных вариантов этого гена могут испытывать более сильный аппетит и позже чувствовать насыщение. Это яркий пример того, что такое генетическая предрасположенность к лишнему весу: ДНК не заставляет вас поправляться напрямую, но может создавать физиологические условия, способствующие перееданию.

Исследования показывают, что совокупный вклад генетики в развитие ожирения оценивается в 40–70%, что делает связь между наследственностью и ожирением статистически значимой, но не абсолютной.

Предрасположенность к полноте Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему в одной семье все полные: гены vs образ жизни

Когда все члены семьи имеют избыточный вес, это легко списать на «плохие гены». Однако в этом феномене переплетаются и биология, и среда.

Действительно, ребенок наследует от родителей генетические особенности метаболизма. Но гораздо важнее то, что он наследует семейные традиции питания (помните мамино или бабушкино: «Съешь все, что лежит на тарелке»), пищевые предпочтения (любовь к жирной или сладкой пище), отношение к физической активности и даже ритм жизни. Прочная связь между наследственностью и ожирением в таких случаях часто является результатом передачи не столько конкретных генов, сколько общего образа жизни, который эти гены «поддерживают». Это объясняет, почему люди, выросшие в семьях с лишним весом, но кардинально изменившие свои привычки во взрослой жизни, часто успешно поддерживают нормальный вес. Динамика веса в семье — это зеркало, в котором отражаются и гены, и уклад.

Можно ли обмануть генетику: роль питания и спорта

Это приводит к закономерному вопросу: можно ли похудеть при плохой генетике? Ответ — однозначное да. Гены задают сценарий, но не диктуют роль.

Современные исследования в области эпигенетики доказывают, что наш образ жизни может «включать» или «выключать» определенные гены. Даже при высокой наследственной предрасположенности правильная стратегия позволяет управлять весом. Ключ — в понимании своей биологии и адаптации под нее.

Что такое конституция тела Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если гены склоняют к быстрому набору веса, критически важным становится не краткосрочная диета, а постоянный контроль за качеством питания и калорийностью. Регулярная физическая активность, особенно силовые тренировки, увеличивает мышечную массу, которая является активным потребителем энергии, тем самым ускоряя базовый метаболизм. Обмануть генетику нельзя, но ее можно грамотно компенсировать, сделав осознанный образ жизни своим главным союзником.

Выводы: что важнее в формировании тела — ДНК или образ жизни?

Итак, передается ли полнота по наследству? Лишний вес — неизбежный приговор? Нет. Передается предрасположенность, которую можно сравнить с плодородной почвой: в ней легче прорастут семена нездоровых привычек, но при должном уходе можно вырастить и сад здоровья.

Наследственность определяет «карту возможностей», но путь по ней выбираем мы сами. В долгосрочной перспективе сила влияния ежедневного выбора — что положить на тарелку, провести ли вечер на диване или на прогулке — неизменно перевешивает силу генетического кода. Поэтому в формировании тела решающее значение имеет не фатальная данность ДНК, а осознанная практика образа жизни.

