13 октября 2025 в 07:42

Эти 3 привычки замедляют ваш метаболизм: возможно, вы тоже так делаете

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Некоторые повседневные привычки могут незаметно замедлять метаболические процессы в организме. Эти действия кажутся безобидными, но их систематическое повторение нарушает обмен веществ. Выявление и коррекция таких привычек помогают восстановить естественный метаболизм.

К опасным привычкам относится хроническое недосыпание, которое нарушает выработку гормонов, регулирующих аппетит и энергообмен. Постоянные жесткие диеты с резким ограничением калорий заставляют организм переходить в режим экономии ресурсов. Сидячий образ жизни снижает мышечную массу, которая является основным потребителем энергии в состоянии покоя. Пропуск завтрака замедляет запуск метаболических процессов после ночного перерыва. Недостаточное потребление чистой воды нарушает все биохимические реакции в организме. Частое употребление сладких напитков вызывает резкие скачки инсулина и способствует развитию инсулинорезистентности. Хронический стресс повышает уровень кортизола, который способствует накоплению жировых отложений.

Регулярная физическая активность и сбалансированное питание поддерживают скорость обмена веществ. Соблюдение режима дня и полноценный отдых помогают сохранить метаболическое здоровье.

Ранее сообщалось об утренних привычках, которые делают старше. Избегайте этого, и ваш организм обязательно отблагодарит.

советы
здоровье
метаболизм
сон
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
