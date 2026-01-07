Двери примерзли? Не дергайте! Простые хитрости согреют авто без вреда

Холодное утро, а дверь автомобиля намертво прихвачена льдом. Знакомая картина? Не стоит рвать ручку или лить кипяток. Есть несколько безопасных и умных способов решить проблему, о которых многие забывают.

Если замок замерз, лучше всего использовать специальный размораживающий спрей (храните его дома, а не в машине). Поможет и теплая грелка, приложенная к щели. А вот лить горячую воду прямо на лед нельзя — будет только хуже.

В крайнем случае, можно аккуратно подогреть ключ зажигалкой, но берегите краску на кузове. Если одна дверь не поддается, попробуйте открыть другую, например, с солнечной стороны. Главное — не дергайте резко, а слегка надавите на верхний угол рамки, чтобы сломать ледяную корку. Чтобы избежать таких ситуаций, смазывайте уплотнители силиконовой смазкой после мойки.

Ранее сообщалось, что прихожая под зоной входной двери больше всего страдает от следов обуви, особенно в сезон дождей и слякоти. Обычная вода часто оставляет мутные разводы, а неправильный уход сокращает срок службы покрытия. Но есть простые методы, которые помогут быстро вернуть линолеуму свежий вид.