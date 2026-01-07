Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 07:00

Двери примерзли? Не дергайте! Простые хитрости согреют авто без вреда

Читайте нас в Дзен

Холодное утро, а дверь автомобиля намертво прихвачена льдом. Знакомая картина? Не стоит рвать ручку или лить кипяток. Есть несколько безопасных и умных способов решить проблему, о которых многие забывают.

Если замок замерз, лучше всего использовать специальный размораживающий спрей (храните его дома, а не в машине). Поможет и теплая грелка, приложенная к щели. А вот лить горячую воду прямо на лед нельзя — будет только хуже.

В крайнем случае, можно аккуратно подогреть ключ зажигалкой, но берегите краску на кузове. Если одна дверь не поддается, попробуйте открыть другую, например, с солнечной стороны. Главное — не дергайте резко, а слегка надавите на верхний угол рамки, чтобы сломать ледяную корку. Чтобы избежать таких ситуаций, смазывайте уплотнители силиконовой смазкой после мойки.

Ранее сообщалось, что прихожая под зоной входной двери больше всего страдает от следов обуви, особенно в сезон дождей и слякоти. Обычная вода часто оставляет мутные разводы, а неправильный уход сокращает срок службы покрытия. Но есть простые методы, которые помогут быстро вернуть линолеуму свежий вид.

Проверено редакцией
авто
холода
советы
зима
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Его устранят»: Зеленского предупредили о цене атаки на резиденцию Путина
Путин встретил Рождество вместе с Героями России и их семьями
«Культурный» провал штурма, разгром «укрепов»: новости СВО к утру 7 января
Банкротство без обязательств: как законно списать все долги в 2026 году
Чехия отказалась от одного вида помощи украинским партнерам
Ледокол «Москва» начал «вахту» в Магадане
Российские бойцы разнесли под Харьковом «Мамкину черешню»
Определен фаворит встречи «Тамбы-Бэй» с «Колорадо» в матче НХЛ
«Постигнет участь Мадуро»: в США пригрозили главе МВД Венесуэлы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 января
«Украина проиграет»: в США сделали безапелляционное заявление об СВО
Раскрыто число беспилотников, атаковавших Россию на Рождество
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 января: инфографика
В Британии назвали четыре способа присоединения Гренландии к США
Названы страны, которые следили за российским танкером «Маринера»
Раскрыты жуткие подробности захвата Мадуро и его жены в Каракасе
«Сплоченность»: экс-сторонница Байдена назвала главное качество россиян
Известный американский рэпер оказался в одной тюрьме с Мадуро
Стало известно, сколько американских военных пострадали в Венесуэле
Дроны группы «Юг» разгромили инфраструктуру противника в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.