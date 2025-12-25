Линолеум у входной двери будет как новый: быстрые способы убрать следы за минуты без разводов и царапин

Прихожая под зоной входной двери особенно страдает от следов обуви, особенно в сезон дождей и слякоти. Обычная вода часто оставляет мутные разводы, а неправильный уход сокращает срок службы покрытия. Но есть простые методы, которые помогут быстро вернуть линолеуму свежий вид.

Для ежедневной уборки лучше использовать тёплую воду с небольшим количеством жидкого мыла. Для застарелых пятен помогут народные средства — раствор пищевой соды или уксуса безопасно удаляет въевшуюся грязь. Наносите раствор мягкой тряпкой круговыми движениями, затем смывайте влажной салфеткой и тщательно вытрите насухо, чтобы избежать разводов.

Жесткие щетки и абразивные материалы запрещены — они царапают поверхность и создают места для грязи. Регулярный уход не только облегчает уборку, но и продлевает срок службы линолеума, сохраняя его презентабельный вид на долгие годы.

