Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 10:54

Следы на линолеуме исчезнут как по волшебству — без химии и нервов: секрет лежит в вашем пенале!

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Устали от надоедливых черных полос от обуви на линолеуме? Они въедаются, не оттираются обычной тряпкой и портят весь вид прихожей. Но есть гениально простое решение, о котором знают все школьники, а мы, хозяйки, часто о нем забываем. Для него не нужны дорогие средства — справится то, что лежит в ящике стола!

Волшебным средством станет самый обычный канцелярский ластик. Он бережно, без царапин и повреждений, удаляет стойкие резиновые следы, как стирает карандаш с бумаги. Просто потрите загрязнение резинкой, как когда-то исправляли ошибки в тетрадке. Вы увидите, как черная полоса исчезает, а на полу остаются лишь безопасные мелкие катышки от самой стирашки.

После этого просто соберите катышки веником или рукой, а затем протрите это место обычной влажной тряпкой для финальной чистоты. И все! Линолеум снова сияет, как новый. Это так просто, быстро и безопасно для покрытия, что вы навсегда забудете про агрессивные химические спреи и вечные разводы.

Ранее сообщалось, что иногда унитаз покрывается ржавыми разводами и известковым налетом даже при регулярной уборке, а специализированные средства стоят недешево и пахнут слишком резко. К счастью, есть простой трюк, который работает без усилий и не требует драить поверхность.

Проверено редакцией
Читайте также
Линолеум у входной двери будет как новый: быстрые способы убрать следы за минуты без разводов и царапин
Общество
Линолеум у входной двери будет как новый: быстрые способы убрать следы за минуты без разводов и царапин
Эффективная уборка пола после ремонта: очищаем паркет, ламинат и плитку
Общество
Эффективная уборка пола после ремонта: очищаем паркет, ламинат и плитку
Забыли о скрипучем поле? Простое решение займет считаные минуты
Общество
Забыли о скрипучем поле? Простое решение займет считаные минуты
Затупившийся секатор: как за 15 минут вернуть инструменту лезвие острее бритвы
Общество
Затупившийся секатор: как за 15 минут вернуть инструменту лезвие острее бритвы
Россиянам дали совет, куда выгоднее инвестировать средства в 2026 году
Деньги
Россиянам дали совет, куда выгоднее инвестировать средства в 2026 году
линолеум
полы
советы
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самолет не смог приземлиться в Новосибирске с пятой попытки
В страшном ДТП погибли двое взрослых россиян и маленький ребенок
Названы четыре требования Трампа к сменщице Мадуро
Мачадо назвала Трампа достойным премии мира за арест Мадуро
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 января: где сбои в России
Волчанск, Озерное, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 января
Из-за наводнения в Индонезии погибло не менее 14 человек
Стало известно, о чем Нетаньяху попросил Путина
В США раскрыли ответственных за атаки на Херсонщину и резиденцию Путина
Названо российское оружие, которое способно уничтожить военно-морскую базу
«Будет тебя не хватать»: под Архангельском разбилась 35-летняя блогерша
Пенсионерам в России сообщили приятную новость о работе
«Крикливый карлик»: Клишас оценил претензии Дании на Гренландию
Силовики сорвали эротическое новогоднее шоу в Москве
Девочка пришла к соседу зарядить телефон и ее изнасиловали
Домашний спортзал: требования к помещению, необходимый минимум инвентаря
Сын обезглавил мать, выбросил ее голову в поле и пошел гулять по деревне
Разгрузка на овощах: главные правила, о которых вы не знали
Худейте с комфортом: как полюбить разгрузочный день на гречке
В США предсказали смену глав в трех странах из-за Украины
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.