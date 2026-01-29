Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 08:17

Скрип ламината больше не беда: простой способ вернуть тишину в дом без ремонта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Скрипящий ламинат способен испортить настроение и нарушить покой в доме. Многие уверены, что решить проблему можно лишь полной заменой покрытия, но это не так. Существует проверенный метод, позволяющий избавиться от неприятного звука без демонтажа пола. Все, что понадобится, — немного времени, дрель, шприц и жидкие гвозди.

Чтобы устранить скрип, сначала найдите его источник: походите по полу и отметьте место, где звук слышен отчетливее всего. Наклейте на эту точку малярную ленту — она защитит ламинат от сколов. Затем аккуратно просверлите отверстие в отмеченном месте и удалите стружку пылесосом. Наберите в шприц жидкие гвозди и введите клей в отверстие — возможно, придется повторить процедуру несколько раз, чтобы заполнить все пустоты под покрытием.

Чтобы клей равномерно распределился, слегка надавите на пол вокруг обработанного участка. Для создания постоянного давления положите по обе стороны от отверстия две дощечки, сверху разместите третью перпендикулярно им и установите груз. Оставьте конструкцию до полного высыхания клея согласно инструкции. После застывания пустота будет надежно заполнена, а скрип исчезнет без следа.

Ранее сообщалось, что жирные пятна и въевшаяся грязь не только портят внешний вид кухни, но и создают не самую приятную атмосферу. Хорошая новость: очистить регуляторы можно подручными средствами, не повреждая поверхность. Главное — подобрать верный метод и не откладывать уборку на потом.

Проверено редакцией
Читайте также
Эффективная уборка пола после ремонта: очищаем паркет, ламинат и плитку
Общество
Эффективная уборка пола после ремонта: очищаем паркет, ламинат и плитку
Выбираем ламинат: 5 важных нюансов, о которых не говорят в магазинах
Общество
Выбираем ламинат: 5 важных нюансов, о которых не говорят в магазинах
В Норвегии так уже лет десять делают, а мы все мучаемся: полы теплые даже в −30 — ноги вообще не мерзнут
Общество
В Норвегии так уже лет десять делают, а мы все мучаемся: полы теплые даже в −30 — ноги вообще не мерзнут
Следы на линолеуме исчезнут как по волшебству — без химии и нервов: секрет лежит в вашем пенале!
Общество
Следы на линолеуме исчезнут как по волшебству — без химии и нервов: секрет лежит в вашем пенале!
Составлен топ неочевидных продуктов, мешающих похудению
Здоровье/красота
Составлен топ неочевидных продуктов, мешающих похудению
ламинат
полы
советы
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В центре Москвы произошла поножовщина
Россиянин погиб при пожаре на ТЭЦ
Цены на золото и серебро превысили исторические максимумы
Юрист назвала топ-5 схем обмана, которые лидировали в 2025 году
В Омске троллейбус сбил 11-летнего мальчика
Минтруд Кузбасса взялся за оскандалившийся интернат
Полицейские спасли раненую сову
Патрушев высказался об обеспечении безопасности Индийского океана
НАТО заподозрили в подготовке к конфликту с Россией
Горслужбы Москвы рассказали, как борются с последствиями мощного снегопада
Юрист дал совет бизнесу, работающему на «упрощенке»
Федеральная резервная система США взяла паузу в снижении процентных ставок
СК поделился подробностями смертельного ДТП с туристами на Байкале
Известного российского хоккеиста вывели из состава клуба НХЛ
Названа особенность переданных Украине французских дронов Rodeur
ВСУ атаковали курское приграничье с помощью артиллерии
Белый дом анонсировал таинственное заявление Трампа
Общественница связала нежелание россиянок рожать с жадностью
Белый дом поменял правила ядерной безопасности
«Смело со стороны Мерца»: исчезновение Украины сочли возможным к 2027 году
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.