Скрип ламината больше не беда: простой способ вернуть тишину в дом без ремонта

Скрипящий ламинат способен испортить настроение и нарушить покой в доме. Многие уверены, что решить проблему можно лишь полной заменой покрытия, но это не так. Существует проверенный метод, позволяющий избавиться от неприятного звука без демонтажа пола. Все, что понадобится, — немного времени, дрель, шприц и жидкие гвозди.

Чтобы устранить скрип, сначала найдите его источник: походите по полу и отметьте место, где звук слышен отчетливее всего. Наклейте на эту точку малярную ленту — она защитит ламинат от сколов. Затем аккуратно просверлите отверстие в отмеченном месте и удалите стружку пылесосом. Наберите в шприц жидкие гвозди и введите клей в отверстие — возможно, придется повторить процедуру несколько раз, чтобы заполнить все пустоты под покрытием.

Чтобы клей равномерно распределился, слегка надавите на пол вокруг обработанного участка. Для создания постоянного давления положите по обе стороны от отверстия две дощечки, сверху разместите третью перпендикулярно им и установите груз. Оставьте конструкцию до полного высыхания клея согласно инструкции. После застывания пустота будет надежно заполнена, а скрип исчезнет без следа.

Ранее сообщалось, что жирные пятна и въевшаяся грязь не только портят внешний вид кухни, но и создают не самую приятную атмосферу. Хорошая новость: очистить регуляторы можно подручными средствами, не повреждая поверхность. Главное — подобрать верный метод и не откладывать уборку на потом.