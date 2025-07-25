Выбираем ламинат: 5 важных нюансов, о которых не говорят в магазинах

Выбор ламината — ответственная задача, ведь от качества покрытия зависит его долговечность и внешний вид. В магазинах обычно обращают внимание на дизайн и цену, но есть несколько важных нюансов, о которых часто умалчивают. Эти детали помогут подобрать действительно качественный материал, который прослужит долгие годы.

Обратите внимание не только на класс износостойкости, но и на плотность HDF-плиты — она должна быть не менее 850 кг/м³. Проверьте качество замкового соединения — попросите соединить две доски в магазине. Уточните, есть ли на выбранной коллекции фаска по всем четырем сторонам — это влияет на внешний вид и практичность. Не забудьте спросить о содержании формальдегида — показатель E1 безопасен для жилых помещений. И главное — всегда покупайте материал с запасом 5–7%, учитывая возможную подрезку и замену поврежденных досок в будущем.

Ранее также сообщалось о частых ошибках, которые могут испортить весь ремонт. Уделите время проверке этих моментов и сэкономьте время, силы и нервы.