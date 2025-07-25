Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 04:39

Выбираем ламинат: 5 важных нюансов, о которых не говорят в магазинах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выбор ламината — ответственная задача, ведь от качества покрытия зависит его долговечность и внешний вид. В магазинах обычно обращают внимание на дизайн и цену, но есть несколько важных нюансов, о которых часто умалчивают. Эти детали помогут подобрать действительно качественный материал, который прослужит долгие годы.

Обратите внимание не только на класс износостойкости, но и на плотность HDF-плиты — она должна быть не менее 850 кг/м³. Проверьте качество замкового соединения — попросите соединить две доски в магазине. Уточните, есть ли на выбранной коллекции фаска по всем четырем сторонам — это влияет на внешний вид и практичность. Не забудьте спросить о содержании формальдегида — показатель E1 безопасен для жилых помещений. И главное — всегда покупайте материал с запасом 5–7%, учитывая возможную подрезку и замену поврежденных досок в будущем.

Ранее также сообщалось о частых ошибках, которые могут испортить весь ремонт. Уделите время проверке этих моментов и сэкономьте время, силы и нервы.

советы
полы
ремонт
ламинат
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские танки заметили на границе Камбоджи
В России предложили ввести единые льготы для военных в частных клиниках
Бастрыкин раскрыл число жертв вторжения ВСУ в Курскую область
Ветеринар предостерег от мытья домашних животных человеческим шампунем
Названо количество пострадавших из-за ударов ВСУ по Краснодарскому краю
«Массированная атака»: над Краснодарским краем сбили беспилотники ВСУ
Пластика лица, скандалы с фигуристами, война с Ягудиным: как живет Плющенко
Патрушев рассказал о планах НАТО создать военные угрозы для России
Украинский депутат-мотоциклист влетел в трактор и погиб
Германия придумала способ сделать свою армию «самой сильной в Европе»
Готовим вкусный завтрак за 10 минут из кабачков: вафельки как в ресторане
Восемь российских аэропортов прекратили принимать и выпускать самолеты
Стало известно, в чьих интересах организовывали теракт в «Крокусе»
SHOT сообщил о серии взрывов, прогремевших над Славянском-на-Кубани
Пожар в Астрахани унес жизни троих человек
В Госдуме раскрыли, кто может рассчитывать на повышение пенсии с 1 августа
Психолог назвала неприятные побочные эффекты СДВГ
Марочко рассказал, сколько сел зачищают бойцы ВС РФ у Красноармейска в ДНР
Windows 11 появилась на старых компьютерах
Бастрыкин раскрыл количество наемников, воевавших за ВСУ
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.