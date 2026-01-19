Атака США на Венесуэлу
Ручки плиты — тайный склад жира и грязи: как навести блеск без лишних хлопот и царапин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Заметили, что ручки плиты давно потеряли первозданный вид? Жирные пятна и въевшаяся грязь не только портят внешний вид кухни, но и создают не самую приятную атмосферу. Хорошая новость: очистить регуляторы можно подручными средствами, не повреждая поверхность. Главное — подобрать верный метод и не откладывать уборку на потом.

Если ручки снимаются, задача упрощается: погрузите их в мыльный раствор на 15 минут, затем почистите зубной щеткой — жесткие щетинки отлично справятся с загрязнениями в щелях. Для несъемных регуляторов пригодится набор из ватных дисков, зубочисток и моющего средства. Сначала аккуратно удалите крупные куски грязи зубочисткой, потом обработайте поверхность ватным диском с мыльным раствором.

Среди народных средств хорошо работают разведенный нашатырный спирт, спиртовые салфетки, раствор хозяйственного мыла. Для съемных ручек подойдет уксусный раствор (столовая ложка уксуса на литр воды, прокипятить 20 минут). Лимонный сок или раствор лимонной кислоты помогут растворить жир и оставят приятный аромат. Избегайте абразивных средств — они царапают поверхность и провоцируют скопление новой грязи.

Ранее сообщалось, что зимой проще всего устроить цветущий уголок прямо на окне. Способ удивляет тем, что требует минимум усилий: посеяли в декабре — а к весне уже наслаждаетесь живыми бутонами. К тому же растения, выросшие у вас дома, всегда крепче и быстрее приживаются.

