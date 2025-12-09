ТИЭФ'25
09 декабря 2025

Зимняя магия на подоконнике: как из пары семечек вырастить яркий бальзамин и получить мини-оранжерею дома

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Зимой так хочется красок, и именно в это время проще всего устроить цветущий уголок прямо на окне. Способ удивляет тем, что требует минимум усилий: посеяли в декабре — а к весне уже наслаждаетесь живыми бутонами. К тому же растения, выросшие у вас дома, всегда крепче и быстрее приживаются.

Для зимнего посева идеально подходит бальзамин — он зацветает примерно через три месяца и радует бутонами круглый год. Возьмите небольшой горшок и универсальный грунт. Мелкие семена просто разложите по поверхности и слегка сбрызните водой.

Накройте пакетиком или пленкой на 10 дней, пока появятся первые сеянцы. Когда у ростков появятся четыре настоящих листика, аккуратно пикируйте и пересадите в отдельные горшки, лучше по нескольку растений для пышного куста. После пересадки подкармливайте удобрением для цветущих культур — и скоро окно наполнится летними оттенками даже в разгар зимы.

Ранее сообщалось, что иногда простые решения оказываются эффективнее покупных удобрений. Полив огурцов молоком звучит странно, но дачники уверяют: растения становятся крепче, а урожай заметно увеличивается. Главное — правильно приготовить раствор и не использовать продукт в чистом виде.

Марина Макарова
советы
рассады
растения
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
