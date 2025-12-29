Такая курочка может стать украшением новогоднего стола: готовлю с апельсином и соевым соусом под карамельной шубкой

Когда хочется поразить гостей, но нет желания проводить на кухне весь день, этот рецепт — идеальное решение. Активная подготовка занимает 10 минут, а дальше духовка делает все сама, даря вам время на праздничные приготовления.

Шесть куриных бедер промываю, обсушиваю и укладываю в форму для запекания кожей вверх. Для маринада из двух апельсинов выжимаю сок. Смешиваю его с тремя столовыми ложками соевого соуса, двумя столовыми ложками оливкового масла, одной чайной ложкой дижонской горчицы и листьями с пяти веточек тимьяна. Все хорошо взбиваю венчиком. Половиной маринада обильно поливаю куриные бедра, стараясь, чтобы он попал и под кожу. Оставшийся апельсин нарезаю тонкими кружками и выкладываю поверх курицы и вокруг нее в форму. Оставляю мариноваться при комнатной температуре на 30–40 минут (или в холодильнике на 2–3 часа). Разогреваю духовку до 200 °C. Запекаю бедра 35–45 минут, периодически поливая их соком и маринадом со дна формы, пока кожа не станет густо-коричневой, карамельной, а мясо не прожарится. Подаю горячими, украсив запеченными апельсиновыми дольками и свежим тимьяном.

