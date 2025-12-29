Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 09:22

Такая курочка может стать украшением новогоднего стола: готовлю с апельсином и соевым соусом под карамельной шубкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда хочется поразить гостей, но нет желания проводить на кухне весь день, этот рецепт — идеальное решение. Активная подготовка занимает 10 минут, а дальше духовка делает все сама, даря вам время на праздничные приготовления.

Шесть куриных бедер промываю, обсушиваю и укладываю в форму для запекания кожей вверх. Для маринада из двух апельсинов выжимаю сок. Смешиваю его с тремя столовыми ложками соевого соуса, двумя столовыми ложками оливкового масла, одной чайной ложкой дижонской горчицы и листьями с пяти веточек тимьяна. Все хорошо взбиваю венчиком. Половиной маринада обильно поливаю куриные бедра, стараясь, чтобы он попал и под кожу. Оставшийся апельсин нарезаю тонкими кружками и выкладываю поверх курицы и вокруг нее в форму. Оставляю мариноваться при комнатной температуре на 30–40 минут (или в холодильнике на 2–3 часа). Разогреваю духовку до 200 °C. Запекаю бедра 35–45 минут, периодически поливая их соком и маринадом со дна формы, пока кожа не станет густо-коричневой, карамельной, а мясо не прожарится. Подаю горячими, украсив запеченными апельсиновыми дольками и свежим тимьяном.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

Проверено редакцией
Читайте также
Гуляш сидит в печенках? Крутая сметанная подлива с курицей — к пюре, рису и макаронам
Общество
Гуляш сидит в печенках? Крутая сметанная подлива с курицей — к пюре, рису и макаронам
Завтрак без суеты: каша‑ленивица за ночь в холодильнике! Вся семья будет в восторге
Общество
Завтрак без суеты: каша‑ленивица за ночь в холодильнике! Вся семья будет в восторге
Пачка творога и два яйца. Вместо сырников пеку нежные лепешки на сковороде — макаю в сметану, пальчики оближешь
Общество
Пачка творога и два яйца. Вместо сырников пеку нежные лепешки на сковороде — макаю в сметану, пальчики оближешь
Блюда на Новый год Огненной Лошади-2026: что должно быть на столе, что нет
Семья и жизнь
Блюда на Новый год Огненной Лошади-2026: что должно быть на столе, что нет
Пачка творога и два яйца. Вместо сырников пеку нежные лепешки на сковороде — макаю в сметану, пальчики оближешь
Общество
Пачка творога и два яйца. Вместо сырников пеку нежные лепешки на сковороде — макаю в сметану, пальчики оближешь
еда
рецепты
мясо
курица
Новый год
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Салат с креветками и авокадо: новогодний сюрприз
«Простушечка ты наша»: любовница Товстика с издевкой обратилась к Дибровой
На Западе рассказали, что снизит вероятность нового конфликта
ВС КНДР запустили стратегические крылатые ракеты над Желтым морем
Вместо тринадцатой зарплаты красноярский чиновник получил расчет
Вратарь сборной Судана рухнул на поле во время матча
Появилось последнее видео с умершей актрисой Брижит Бардо
Роспотребнадзор раскрыл результаты исследования напитка Aloe Vera
Россияне стали чаще покупать подержанные мотоциклы
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с пожизненными выплатами
«Гнать поганой метлой»: Газманов о первой реакции на применение ИИ в музыке
Путин ввел новый запрет об иностранных судах
Политолог из США оценил шансы на мир после встречи Трампа и Зеленского
Россиянам назвали самые опасные рыбные блюда
На Украине разочаровались в результатах встречи Зеленского и Трампа
Солнце встретило тремя вспышками последний понедельник 2025-го
Краболов спасся от напавшего на него тигра благодаря другу
Путин официально утвердил форму крестов на гербе России
Блюда на Новый год Огненной Лошади — 2026: что должно быть на столе, что нет
Залужного заподозрили в планах вернуться в Киев
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.