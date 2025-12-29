«Требовательная и строгая»: актриса Штерк об Алентовой-педагоге

Актриса Вера Алентова как педагог отличалась терпением, строгостью в первую очередь к себе, требовательностью и огромной любовью к каждому студенту, рассказала корреспонденту NEWS.ru актриса Ирина Штерк. Церемония прощания с артисткой проходит 29 декабря в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

Алентова отличалась терпением, строгостью в первую очередь к себе, которая нам тоже передавалась, требовательностью и огромной любовью к каждому студенту. Очень-очень человечная. И попытка передать не просто профессию, но понимание того, что значит быть человеком, как правильно себя вести, общаться с коллегами и не только. И за эти уроки ей огромное спасибо, — сказала Штерк.

Тем временем театр имени А. С. Пушкина заменил спектакль «Мадам Рубинштейн», в котором покойная актриса Алентова исполняла главную роль, на постановку «Семейка Краузе». Мероприятие пройдет 5 января. Вопрос о замене спектаклей 5 февраля и 1 марта будет решен позднее, исходя из возможностей репертуара. В случае несогласия зрителей с заменой приобретенные билеты можно будет вернуть.