29 декабря 2025 в 10:49

«Требовательная и строгая»: актриса Штерк об Алентовой-педагоге

Актриса Вера Алентова на предпоказе выставки «Меньшов/Москва — 85/45» Актриса Вера Алентова на предпоказе выставки «Меньшов/Москва — 85/45» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Вера Алентова как педагог отличалась терпением, строгостью в первую очередь к себе, требовательностью и огромной любовью к каждому студенту, рассказала корреспонденту NEWS.ru актриса Ирина Штерк. Церемония прощания с артисткой проходит 29 декабря в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

Алентова отличалась терпением, строгостью в первую очередь к себе, которая нам тоже передавалась, требовательностью и огромной любовью к каждому студенту. Очень-очень человечная. И попытка передать не просто профессию, но понимание того, что значит быть человеком, как правильно себя вести, общаться с коллегами и не только. И за эти уроки ей огромное спасибо, — сказала Штерк.

Тем временем театр имени А. С. Пушкина заменил спектакль «Мадам Рубинштейн», в котором покойная актриса Алентова исполняла главную роль, на постановку «Семейка Краузе». Мероприятие пройдет 5 января. Вопрос о замене спектаклей 5 февраля и 1 марта будет решен позднее, исходя из возможностей репертуара. В случае несогласия зрителей с заменой приобретенные билеты можно будет вернуть.

