Театр Пушкина заменил спектакль «Мадам Рубинштейн» с Алентовой

В связи со смертью народной артистки России Веры Алентовой Московский драматический театр имени А. С. Пушкина заменил спектакль «Мадам Рубинштейн», в котором покойная актриса исполняла главную роль, на постановку «Семейка Краузе». Мероприятие пройдет 5 января.

5 января 2026 года вместо ранее назначенного спектакля «Мадам Рубинштейн» состоится спектакль «Семейка Краузе». Билеты действительны, — сказано в сообщении.

Также отмечается, что вопрос о замене спектаклей 5 февраля и 1 марта будет решен позднее, исходя из возможностей репертуара. В случае несогласия зрителей с заменой приобретенные билеты можно будет вернуть. Алентова служила в театре Пушкина на протяжении 60 лет.

Смерть Алентовой наступила 25 декабря, актрисе было 83 года. Ей стало плохо во время похорон коллеги актера Анатолия Лобоцкого. С места прощания ее доставили в медицинское учреждение, где она и скончалась. Похороны народной артистки состоятся 29 декабря.

Позднее актриса Дарья Повереннова посвятила пост памяти Алентовой. Она поделилась редкими архивными кадрами, запечатлевшими их совместную работу.