29 декабря 2025 в 10:33

В Краснодаре назвали число поврежденных при атаке ВСУ домов

Не менее 13 домов повреждено в Краснодаре из-за атаки ВСУ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Не менее 13 домов повреждено в поселке Индустриальный в Краснодаре в результате атаки ВСУ, сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале. В жилых объектах выбиты стекла, никто из местных жителей не пострадал.

По результатам подворового обхода всего обнаружены повреждения 13 частных домов, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что российские средства противовоздушной обороны сбили за ночь 89 украинских беспилотников в небе над регионами страны. Больше всего дронов нейтрализовали в Брянской области — 49. По данным ведомства, в Новгородской области сбили 19 БПЛА противника, в Адыгее — 11, а в Краснодарском крае — семь.

До этого оперштаб Кубани сообщил, что украинские беспилотные летательные аппараты совершили налет на Краснодарский край. В станице Кущевской обломки БПЛА повредили два жилых дома и газовую трубу.

Вечером 28 декабря системы ПВО России перехватили и уничтожили более двух десятков украинских беспилотных летательных аппаратов. По сводке Минобороны РФ, с 20:00 до 23:00 по московскому времени была ликвидирована 21 воздушная цель самолетного типа.

