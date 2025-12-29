Обломки БПЛА повредили промышленное предприятие на Кубани

Промышленное предприятие в Белореченске Краснодарского края получило повреждения в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата, сообщили в оперативном штабе Кубани. Возникшее возгорание было оперативно ликвидировано.

В Белореченске обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия. В результате была повреждена труба одного из цехов, произошло возгорание на площади 20 кв. метров, которое оперативно потушили, — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате происшествия нет, уточнили в оперштабе. На месте работают специальные и оперативные службы.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе дорожную технику, которая убирала снег в селе Шилинки Суземского района. По его словам, в результате был поврежден автогрейдер, однако водитель не получил травм. На месте происшествия в данный момент начали работу оперативные службы.

До этого в администрации Запорожской области заявили, что по территории региона за сутки было нанесено пять ударов силами ВСУ. Глава области Евгений Балицкий уточнил, что один из беспилотников был направлен на Центральную районную больницу в Каменке-Днепровской, но упал, не взорвавшись.