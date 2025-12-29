Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 10:55

Обломки БПЛА повредили промышленное предприятие на Кубани

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Промышленное предприятие в Белореченске Краснодарского края получило повреждения в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата, сообщили в оперативном штабе Кубани. Возникшее возгорание было оперативно ликвидировано.

В Белореченске обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия. В результате была повреждена труба одного из цехов, произошло возгорание на площади 20 кв. метров, которое оперативно потушили, — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате происшествия нет, уточнили в оперштабе. На месте работают специальные и оперативные службы.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе дорожную технику, которая убирала снег в селе Шилинки Суземского района. По его словам, в результате был поврежден автогрейдер, однако водитель не получил травм. На месте происшествия в данный момент начали работу оперативные службы.

До этого в администрации Запорожской области заявили, что по территории региона за сутки было нанесено пять ударов силами ВСУ. Глава области Евгений Балицкий уточнил, что один из беспилотников был направлен на Центральную районную больницу в Каменке-Днепровской, но упал, не взорвавшись.

атаки ВСУ
БПЛА
беспилотники
Краснодарский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали о законопроекте про утверждение инвестпрограмм в ЖКХ
Раскрыта доля недовольных своей зарплатой россиян
Диетолог дала советы, как справиться с похмельем после новогоднего застолья
«Нечего жить вместе»: Емельяненко раскрыл причину развода с женой
Джулия Робертс и Ричард Гир снимутся в «Красотке-2»
Бородин ответил, могут ли Долину лишить звания народной артистки
Силы ПВО отбили налет дронов ВСУ на российский регион
Цискаридзе развенчал популярный миф о себе
Лепс решил избавиться от недвижимости за полмиллиарда рублей
Юрист ответил, что грозит подозреваемой в убийстве своих детей в Иркутске
Наступление ВС РФ на Харьков 29 декабря: «азовцев» перемалывают в Купянске
Певица Слава заявила, что резонанс вокруг дела о квартире Долиной начался с нее
В театре Всеволода Шиловского покажут комедию «Папа в паутине»
Россиянин в пьяном угаре зарезал канцелярским ножом знакомую в сауне
Турэксперт оценила риск отказа во въезде в Таиланд для россиян
Ученый назвал лекарства, которые не стоит принимать вместе с алкоголем
Путин разрешил подтверждать возраст через MAX при покупке табака
В Госдуме объяснили позицию по лишению Долиной звания народной артистки
Почему не работает WhatsApp 29 декабря: где сбои в РФ, полная блокировка
Третьеклассник напал на других школьников в подмосковном Красногорске
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.