29 декабря 2025 в 10:52

В Москве началось прощание с Верой Алентовой

Церемония прощания с Верой Алентовой Церемония прощания с Верой Алентовой Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина началась церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой. Ей стало плохо на прощании с актером Анатолием Лобоцким и потребовалась срочная медицинская помощь. Звезду фильма «Москва слезам не верит» госпитализировали, она умерла 25 декабря в реанимации ГКБ № 1.

Алентова страдала от проблем с сердцем. Актриса давно не снималась в кино, в последние годы жизни играла на сцене театра им. Пушкина. С 2009-го она преподавала во ВГИКе на кафедре актерского мастерства.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования близким Алентовой. Глава государства назвал ее замечательной артисткой, искренним, обаятельным и душевно щедрым человеком. Слова поддержки дочери актрисы Юлии Меньшовой высказали Сергей Лазарев, Алексей Чумаков и Прохор Шаляпин. В своих обращениях они поделились личным ощущением утраты и подчеркнули масштаб личности Алентовой. Елизавета Боярская и Елена Воробей также выразили поддержку дочери актрисы, отметив крепкую связь Меньшовой с родителями.

