29 декабря 2025 в 05:22

Котлеты по-киевски — это не только вкусно, но и невероятно просто: вот мой ленивый рецепт на полчаса

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Забудьте о сложной технике готовки классических котлет по-киевски. Этот рецепт предлагает гениально простую альтернативу: замороженный кубик ароматного масла просто запечатывается внутри лепешки из куриного фарша. При жарке масло тает, создавая внутри котлеты тот самый сочный, бурлящий поток вкуса.

100 г сливочного масла нарезаю на 6–8 небольших кубиков и убираю в морозилку минимум на 30 минут. Пучок петрушки и 2 зубчика чеснока мелко рублю. В глубокой миске смешиваю куриный фарш (500 г), яйцо, 2 ст. л. панировочных сухарей, рубленую зелень с чесноком, соль и черный перец по вкусу. Фарш хорошо вымешиваю. Делю массу на 6–8 равных частей. Из каждой части формирую толстую лепешку, в центр которой кладу один замороженный кубик масла. Края лепешки аккуратно защипываю, полностью запечатывая масло внутри, и формирую аккуратную котлету овальной формы.

Каждую котлету обваливаю в дополнительных панировочных сухарях. Разогреваю на сковороде растительное масло. Обжариваю котлеты на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до образования плотной золотистой корочки. Затем уменьшаю огонь до минимума, накрываю сковороду крышкой и томлю котлеты еще 5–7 минут до полной готовности. Подаю сразу, аккуратно разрезая, чтобы нежный масляный сок остался внутри.

Ранее сообщалось о способе разморозить мясо за минуту. Главное — делать это правильно, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта.

