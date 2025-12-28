Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 14:05

Куриные свертки-чебуречки вместо жирнючих котлет: всего 3 ингредиента и никакой мороки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда хочется легкий, сочный и по-настоящему вкусный ужин без жарки и лишнего жира, я готовлю эти куриные свертки, похожие на мясные чебуречки. Минимум действий, никакой возни с лепкой, а результат — нежный, ароматный и идеально подходит даже для ПП-меню. Отличная альтернатива привычным котлетам. Весь секрет в пергаменте: фарш формируется прямо на бумаге, начинка добавляется за секунды, а готовить можно и в духовке, и на сковороде — без масла и грязной посуды.

Ингредиенты: куриная грудка — 500 г, сметана 10–15% или греческий йогурт — 2-3 ст. л., помидоры — 1-2 шт., яйцо — 1 шт., соль, черный перец и паприка — по вкусу, твердый сыр — по желанию (для более насыщенного вкуса).

Приготовление: куриную грудку измельчите в блендере до фарша, добавьте соль и специи. На отдельные куски пергамента выложите фарш лепешками и разровняйте вилкой. На одну половину нанесите сметану или йогурт, выложите ломтики помидоров и при желании посыпьте сыром. Аккуратно накройте второй половиной, как чебурек, не снимая с бумаги. Смажьте верх взбитым яйцом и отправьте в духовку, разогретую до 180 °C, на 25–30 минут. При желании можно обжарить на сухой сковороде прямо в пергаменте.

Проверено редакцией
курица
фарш
котлеты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
