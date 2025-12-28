Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 16:01

В Раде предложили уволить главу СБУ и генпрокурора

Верховная рада получила проект об увольнении главы СБУ и генпрокурора

Василий Малюк Василий Малюк Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
В Верховную раду поступил проект об увольнении главы СБУ Василия Малюка и генерального прокурора Руслана Кравченко, сообщила пресс-служба парламента. Документы внес депутат Александр Дубинский.

Основания для отставки Малюка и Кравченко в материалах не уточняются. Комитет Рады обязан рассмотреть инициативы в течение 30 дней и вынести заключение для дальнейшей работы над проектами. После этого документы могут быть вынесены на рассмотрение парламента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своей администрации Олега Татарова. Причины его отстранения неизвестны. Однако депутат Гончаренко не исключает, что Татаров может перейти на работу в ГУР.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа между тем заявил, что Зеленского могут отстранить от должности за попытки оттянуть проведение выборов. По его мнению, президент принимает все возможные меры, чтобы отсрочить свой провал, но его усилия окажутся тщетными. Парламентарий утверждает, что в Белом доме Зеленского уже считают обреченным на крах.

