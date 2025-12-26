Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 17:00

Начинается «генеральная битва» за Донбасс: новости СВО к вечеру 26 декабря

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Александр Река/ТАСС
Российские войска освободили сразу восемь населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, украинскую армию охватила паника и неразбериха после потери штаба в Гуляйполе, а в Донбассе назревает битва за стратегически важные города. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 26 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Враг стягивает силы в Донбасс

Как утверждает советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, Вооруженные силы Украины стягивают войска к ключевым городам Донбасса. Речь идет о Краматорске, Дружковке и Славянске. Министерство обороны не комментировало эту информацию.

Кимаковский добавил, что на указанных направлениях оборудуют укрепления и готовится линия обороны. При этом противник активно перебрасывает в Донбасс иностранных наемников из Колумбии.

Как считает военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец, эскалация боевых действий за стратегически важные города Донбасса возможна уже в январе. По его словам, продолжительность предполагаемых боев в этом районе будет определяться количеством переброшенных военнослужащих ВСУ.

ВС РФ освободили сразу восемь населенных пунктов

Министерство обороны объявило, что военнослужащие Вооруженных сил Украины освободили Косовцево в Запорожской области. В операции участвовали бойцы группировки войск «Восток».

Как объяснили в ведомстве, взятие Косовцево позволило создать плацдарм для дальнейшего наступления российской группировки войск «Восток». Теперь российским военным открывается дорога в направлении поселка Терноватое.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Уточняется, что всего за последнюю неделю российские войска освободили восемь населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Речь идет о работе представителей группировок «Южная», «Центр», «Север», «Восток».

Потеря штаба в Гуляйполе посеяла панику в ВСУ

Российские штурмовики показали обстановку в захваченном штабе 102-й отдельной бригады украинской армии в Гуляйполе. В помещении находятся столы с ноутбуками, рациями, картами и различными документами. Украинские военные при бегстве также оставили рабочие материалы — папки, журналы, схемы. На столе также был телефон одного из бойцов ВСУ, в переписках которого были фото в военной форме.

Как считает военный блогер Юрий Подоляка, взятие российскими военнослужащими штаба ВСУ в Гуляйполе Запорожской области говорит о неразберихе и панике в рядах украинской армии. По его мнению, ВС РФ продвинулись дальше занятого здания. По его словам, это косвенно подтверждается и тем, что видео из него было снято в спокойной и будничной обстановке.

Украина содрогнулась после серии ответных ударов

Министерство обороны сообщило, что за неделю Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов и один массированный удар по объектам Украины. Это стало ответом на террористические атаки со стороны Киева. В ведомстве отметили, что поражены предприятия военной промышленности, аэродромная, портовая, транспортная и складская инфраструктура, а также места хранения и цеха сборки ударных беспилотников.

ВСУ ВСУ Фото: Социальные сети

При этом первый вице-премьер Денис Мантуров обратил внимание, что Россия поставляет в зону специальной военной операции больше беспилотников, чем Вооруженные силы Украины. По его словам, в РФ производится не менее миллиона таких устройств.

Почему враг все чаще бьет оружием НАТО

Военный эксперт Андрей Марочко обратил внимание, что в последнее время украинские военные стали чаще бить по территории России дальнобойными ракетами и артиллерией калибром 155 миллиметров образца НАТО. Речь идет в том числе о противотанковых минах AT2 и ракетах Storm Shadow и ATACMS.

По мнению эксперта, наращивание числа ударов натовским оружием по России обусловлено ростом поставок таких боеприпасов из стран — участниц Альянса. Кроме того, как отметил Марочко, противник накопил «определенные запасы».

