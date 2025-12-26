В Минобороны раскрыли значение освобожденного Косовцево

Освобождение населенного пункта Косовцево в Запорожской области позволило создать плацдарм для дальнейшего наступления российской группировки войск «Восток», сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, теперь военным ВС России открывается дорога в направлении поселка Терноватое.

Занятие Косовцева позволило сформировать плацдарм для дальнейших наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» в направлении населенного пункта Терноватое, — сказано в сообщении.

Ранее Министерство обороны сообщало, что российским военным за неделю удалось освободить восемь населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Речь идет о слаженной работе подразделений группировок войск «Южная», «Центр», «Север», «Восток». Их усилиями были освобождены Вильча и Прилипка в Харьковской области, Свято-Покровское и Светлое в Донецкой Народной Республике, Андреевка в Днепропетровской области, Заречное и Косовцево в Запорожской области, а также населенный пункт Высокое в Сумской области.