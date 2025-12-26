Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 13:56

В Минобороны раскрыли значение освобожденного Косовцево

Минобороны: освобождение Косовцево позволит обеспечить наступление на Терноватое

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Освобождение населенного пункта Косовцево в Запорожской области позволило создать плацдарм для дальнейшего наступления российской группировки войск «Восток», сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, теперь военным ВС России открывается дорога в направлении поселка Терноватое.

Занятие Косовцева позволило сформировать плацдарм для дальнейших наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» в направлении населенного пункта Терноватое, — сказано в сообщении.

Ранее Министерство обороны сообщало, что российским военным за неделю удалось освободить восемь населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Речь идет о слаженной работе подразделений группировок войск «Южная», «Центр», «Север», «Восток». Их усилиями были освобождены Вильча и Прилипка в Харьковской области, Свято-Покровское и Светлое в Донецкой Народной Республике, Андреевка в Днепропетровской области, Заречное и Косовцево в Запорожской области, а также населенный пункт Высокое в Сумской области.

Россия
Запорожская область
СВО
Украина
успехи
освобождения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в субботу, 27 декабря: ждать ли сильного холода и снегопада
Какие здания будут востребованы в 2035 году: прогнозы для девелоперов
Психиатр рассказал, как разные поколения празднуют Новый год
Песков отказался давать подробности о новых контактах России и США
В Кремле подтвердили намерения России и США продолжить диалог
Престарелый водитель автобуса чуть не убил восемь человек в Твери
В ЦБ рассказали о сроках ввода новых банкнот номиналом 1 тыс. рублей
Москвичам раскрыли, как долго продлится снегопад
Прокуратура помогла уволившимся строителям получить свыше 300 тыс. рублей
Умер влиятельный соратник Ким Чен Ына
Ученые предупредили о возобновлении вспышек на Солнце
В Петербурге диверсанта отправили за решетку по обвинению в трех терактах
Дерипаска стал президентом одной спортивной федерации
Силовики назвали сумму, которую не дали забрать мошенникам у россиян
В Минобороны Белоруссии раскрыли боевые возможности «Орешника»
Омбудсмен раскрыл истинную причину массовой ликвидации ресторанов в Москве
Появились кадры с места взрыва в сирийской мечети в Хомсе
Россиянам перечислили самые полезные продукты для перекуса
Вооруженный катаной «самурай» напал на завод в Японии
Раскрыто местоположение беглого экс-замгубернатора Ростовской области
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.