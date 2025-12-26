Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 12:29

Раскрыто число освобожденных за неделю населенных пунктов в зоне СВО

Российские военные за неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российские военные за неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Речь идет о слаженной работе представителей группировок «Южная», «Центр», «Север», «Восток».

В течение недели подразделения группировки войск «Север» активными действиями взяли под контроль населенный пункт Высокое Сумской области, — сказано в сообщении.

Кроме того, были освобождены Вильча и Прилипка в Харьковской области, Свято-Покровское и Светлое в Донецкой Народной Республике, Андреевка в Днепропетровской области, Заречное и Косовцево в Запорожской области.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что Вооруженные силы Украины стягивают войска к ключевым городам Донбасса — Краматорску, Дружковке и Славянску. По его словам, на этих направлениях оборудуют укрепления, готовится линия обороны, ведется переброска иностранных наемников из Колумбии. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого военный аналитик Андрей Марочко заявил, что украинские военные, заблокированные в Димитрове (Мирнограде), находятся в состоянии истощения. По его словам, операция по окружению населенного пункта идет успешно. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

СВО
ДНР
Минобороны РФ
ВС РФ
Сумская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фекальный водопад затопил дороги российского города
Юрист ответил, что грозит девушке за подготовку теракта в Ставрополе
В МИД России отреагировали на рождественскую речь Зеленского
Рябков раскрыл, как Макрон может переговорить с Путиным
Офтальмолог перечислила тревожные признаки проблем со зрением
Покушение на офицера, юная террористка, 77 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 26 декабря
Британского учителя обвинили в терроризме за видео с Трампом
«Госуслуги» помогли миллионам россиян перехитрить мошенников
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 26 декабря, фото, видео
Личный финансовый аудит: пошаговая инструкция на начало года
Синоптик дал точный прогноз погоды на предстоящий январь в Москве
Дезинфектолог рассказал, как защитить себя от «елочных клещей»
Восток Йемена подвергся атакам истребителей
В Госдуме оценили идею введения шестидневной рабочей недели для россиян
«Спартак» перезаключил контракт с капитаном команды
Подоляка заявил о панике в рядах ВСУ после потери штаба в Гуляйполе
Telegram перестал работать
Турецкий триллер, миллиард в лотерею: кинопремьеры последней недели декабря
Собянин рассказал, как будет работать метро в новогоднюю ночь
Волчанск, Лиман, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 декабря
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.