Раскрыто число освобожденных за неделю населенных пунктов в зоне СВО Российские военные за неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне СВО

Российские военные за неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Речь идет о слаженной работе представителей группировок «Южная», «Центр», «Север», «Восток».

В течение недели подразделения группировки войск «Север» активными действиями взяли под контроль населенный пункт Высокое Сумской области, — сказано в сообщении.

Кроме того, были освобождены Вильча и Прилипка в Харьковской области, Свято-Покровское и Светлое в Донецкой Народной Республике, Андреевка в Днепропетровской области, Заречное и Косовцево в Запорожской области.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что Вооруженные силы Украины стягивают войска к ключевым городам Донбасса — Краматорску, Дружковке и Славянску. По его словам, на этих направлениях оборудуют укрепления, готовится линия обороны, ведется переброска иностранных наемников из Колумбии. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого военный аналитик Андрей Марочко заявил, что украинские военные, заблокированные в Димитрове (Мирнограде), находятся в состоянии истощения. По его словам, операция по окружению населенного пункта идет успешно. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.