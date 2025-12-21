«Тают на глазах»: силы ВСУ в Димитрове не получают снабжения Военспец Марочко: силы и боеприпасы ВСУ в Димитрове заметно истощились

Украинские военные, заблокированные в Димитрове (Мирнограде), находятся в состоянии истощения из-за проблем со снабжением, заявил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко. Операция по окружению населенного пункта, по словам эксперта, развивается успешно. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

Марочко сообщил, что положение оставшихся в городе подразделений ВСУ критически ухудшается. Он отметил, что окруженные формирования длительное время не получают поддержки.

Уже видно истощение украинских боевиков в Димитрове, потому что они не снабжались на протяжении очень длительного времени, а те запасы, как вооружения, так и боеприпасов, людские резервы <…>, они попросту иссякают и тают на глазах, — сказал Андрей Марочко.

Согласно оценке эксперта, наступление ВС РФ идет по плану. Марочко не исключил, что в ближайшей перспективе российское военное ведомство может официально объявить о взятии Димитрова под свой полный контроль.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС России и власти республики начали гуманитарную операцию в Красноармейске и в южной части Димитрова. По его словам, идет эвакуация мирных граждан, «потихонечку движутся» не только тыловые подразделения и другие службы. При этом из Димитрова пока тяжело вывозить людей.