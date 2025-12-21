Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 02:35

«Тают на глазах»: силы ВСУ в Димитрове не получают снабжения

Военспец Марочко: силы и боеприпасы ВСУ в Димитрове заметно истощились

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Украинские военные, заблокированные в Димитрове (Мирнограде), находятся в состоянии истощения из-за проблем со снабжением, заявил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко. Операция по окружению населенного пункта, по словам эксперта, развивается успешно. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

Марочко сообщил, что положение оставшихся в городе подразделений ВСУ критически ухудшается. Он отметил, что окруженные формирования длительное время не получают поддержки.

Уже видно истощение украинских боевиков в Димитрове, потому что они не снабжались на протяжении очень длительного времени, а те запасы, как вооружения, так и боеприпасов, людские резервы <…>, они попросту иссякают и тают на глазах, — сказал Андрей Марочко.

Согласно оценке эксперта, наступление ВС РФ идет по плану. Марочко не исключил, что в ближайшей перспективе российское военное ведомство может официально объявить о взятии Димитрова под свой полный контроль.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС России и власти республики начали гуманитарную операцию в Красноармейске и в южной части Димитрова. По его словам, идет эвакуация мирных граждан, «потихонечку движутся» не только тыловые подразделения и другие службы. При этом из Димитрова пока тяжело вывозить людей.

ДНР
Андрей Марочко
ВСУ
окружение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский аэропорт в Поволжье прекратил работу
Два условия понадобятся россиянам для выхода на пенсию в 2026 году
Многодетным семьям увеличат помощь по выплате ипотеки
Марочко озвучил последствия для ВСУ после потери Красноармейска
Путин угостился российскими сладостями после шутки на пресс-конференции
В разведсообществе США опровергли главный миф о планах России
«Нездоровый ажиотаж»: очередной концерт Долиной отменили
Скандальные документы об Эпштейне пропали из доступа
«Тают на глазах»: силы ВСУ в Димитрове не получают снабжения
Россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа в новогодние праздники
Путин проведет неформальную встречу с лидерами СНГ в Петербурге
Панарин обошел Дацюка в НХЛ по одному показателю
Опасные фрукты и овощи: как избежать аскаридоза. Ценные советы врача
ВСУ дважды за сутки обстреляли территорию ДНР
Фаза Луны сегодня, 21 декабря: ловим мальков, играем с котами и не злимся
В США прокомментировали новости о задержании танкера у Венесуэлы
Властям удалось вернуть группу россиян с Украины
Гороскоп 21 декабря: кому пора на прогулку, кто изменит жизнь?
В РФПИ дали оценку переговорам по Украине в Майами
Российский робот «вышел из себя» на Играх будущего
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.