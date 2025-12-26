Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 13:44

Опубликовано видео из захваченного штаба ВСУ в Гуляйполе

ВС РФ в зоне СВО
Российские штурмовики показали обстановку в захваченном штабе 102-й отдельной бригады ВСУ в Гуляйполе, передает ТАСС. В помещении находятся столы с ноутбуками, рациями, картами и различными документами.

Украинские военные при бегстве также оставили рабочие материалы — папки, журналы, схемы. Кроме того, штурмовики ВС РФ нашли печати командования. На столе также был телефон одного из бойцов ВСУ, в переписках которого были фото в военной форме.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что взятие штаба в Гуляйполе говорит о неразберихе и панике в украинской армии. Он также отметил, что российские войска продвинулись дальше занятого здания штаба. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Военкор Георгий Мамсуров между тем выразил мнение, что освобождение Запорожской области осложняют рельеф и действия ВСУ. Он объяснил, что украинские войска активно минируют позиции и не планируют эвакуацию. По словам военкора, украинцы не жалеют «ни своих, ни чужих». В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

