25 декабря 2025 в 17:18

«Не жалеют ни своих, ни чужих»: военкор о сложностях освобождения Запорожья

Военкор Мамсуров: рельеф и действия ВСУ осложняют освобождение Запорожья

Освобождение Запорожской области осложняют рельеф и действия Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный корреспондент «Соловьёв LIVE» Георгий Мамсуров. По его словам, украинские войска активно минируют позиции и не планируют эвакуацию.

Если говорить о полном освобождении Запорожской области, то местность там очень сложная. Продвижение осложнено топографическими причинами. Обширные массивы полей, то есть это позиции от посадок до посадок. Сейчас произошел переломный момент, когда мы смогли пройти линию обороны. Мы вышли во фланг ореховской группировки ВСУ и преодолеваем поле за полем. Там нет таких серьезных укрепрайонов, как тот, что наши парни смогли пройти. Теперь идет стремительное продвижение. Территорий освободить предстоит много. Противник окапывается, производит веерное минирование позиций, ВСУ не жалеют ни своих, ни чужих. Ни о какой эвакуации у них речи не идет, — пояснил Мамсуров.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что российские войска осуществили значительный прорыв линии обороны Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Он отметил, что ВС РФ продвинулись западнее Орехова. В Минобороны России информацию пока не комментировали.

