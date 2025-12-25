Стало известно о мощном 20-километровом рывке российских бойцов Подоляка: на Запорожском направлении ВС РФ прорвали фронт на 20 км

Российские войска осуществили значительный прорыв линии обороны на Запорожском направлении, продвинувшись западнее Орехова, рассказал военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ширина прорыва составляет более 20 км. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Речь идет об прорыве здесь фронта ВСУ нашей группировкой «Днепр». <...> Причем, на ширине более 20 км и на глубину уже местами более 8 км, — отметил блогер.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, в свою очередь, рассказал, что город Запорожье является мощным укрепрайоном ВСУ. Однако, по его словам, российская армия способна освободить значительную часть региона.

Тем временем военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что ВСУ отступают в Сумской области для перегруппировки сил и попытки реванша на других участках фронта, в частности под Купянском. По его мнению, российское командование не ставит задачи по полному освобождению данного региона в ближайшее время.