25 декабря 2025 в 12:37

Военэксперт ответил, почему ВСУ начали массово отступать в Сумской области

Военэксперт Дандыкин: ВСУ отступают в Сумской области для реванша под Купянском

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины отступают в Сумской области для перегруппировки сил и попытки реванша на других участках фронта, в частности под Купянском, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, российское командование не ставит задачи по полному освобождению данного региона в ближайшее время.

Отступление гарнизонов ВСУ в Сумской области может быть связано с тем, что Украина перебрасывает основные силы для попытки взятия реванша под Купянском и на Запорожском направлении. Я не думаю, что ВС РФ будут полностью освобождать Сумскую область. У нашего Генштаба на зимний период стоит задача создать там зону безопасности. Входят ли туда Сумы, сказать сложно. В речи верховного главнокомандующего Владимира Путина город не звучал, — высказался Дандыкин.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что Вооруженные силы Украины в Краснопольском районе Сумской области отводят часть подразделений вглубь региона. Там отметили, что такое решение принято из-за больших потерь.

ВСУ
Украина
Сумская область
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
