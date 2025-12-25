Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 08:05

Украинская армия понесла тяжелые потери в Сумской области

РИА Новости: ВСУ отводят войска в Сумской области из-за потерь

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины в Краснопольском районе Сумской области отводят часть подразделений вглубь региона, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Источник отметил, что такое решение принято из-за больших потерь.

На Сумском направлении в Краснопольском районе ВСУ, понеся большие потери, вынужденно отводят подразделения 119-й отдельной бригады теробороны, спецроты 58-й отдельной мотопехотной бригады и спецназ Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) на более выгодные позиции вглубь Сумской области, — указал он.

Военный эксперт Андрей Марочко между тем сказал, что ВСУ продолжают предпринимать активные, но безрезультатные попытки изменить ситуацию на Купянском направлении в Харьковской области. По его данным, атакующие действия украинских подразделений фиксируются в районе сразу пяти населенных пунктов. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Тем временем пресс-служба Минобороны РФ передавала, что расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов группировки «Центр» ВС РФ нанесли точечные удары по позициям Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике. В ходе операции в Димитрове были уничтожены окруженная пехота противника и его огневые точки.

