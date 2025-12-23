Город Запорожье является мощным укрепрайоном Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Однако, по его словам, российская армия способна освободить значительную часть региона.

Шансы [освободить большую часть Запорожской области до конца зимы] есть, и они выше, чем когда-либо, потому что, по сути, освобождение Гуляйполя, Орехова и Степногорска дает возможность российской армии пройти на север левобережной части Запорожской области, которая составляет примерно 90% от территории всей области. Но в отношении областного центра — самого города Запорожья — я не буду так оптимистично настроен, потому что город превращен в громадный укрепрайон. И по своим размерам он в два раза больше, например, Мариуполя, — поделился Рогов.

Он подчеркнул, что у военнослужащих ВС РФ есть перспектива продвинуться по южнорусским степям, однако как именно это будет воплощено в жизнь и насколько быстро удастся преодолеть оборону врага, покажет время. По словам Рогова, одновременно с этим активно развивается наступление российских войск на территории Днепропетровской области, граничащей с Запорожской.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о применении танковыми подразделениями группировки «Восток» новой тактики в районе села Сладкого Запорожской области. Танкисты действовали парами, нанося удары по позициям противника. В ведомстве подчеркнули, что успех операции обусловлен высокой скоростью и точностью атак, а также эффективным взаимодействием с беспилотными летательными аппаратами.