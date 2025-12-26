Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 12:24

Российские военные освободили еще один населенный пункт в Запорожье

Минобороны РФ: ВС России освободили Косовцево в Запорожской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российские военные освободили Косовцево в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В операции приняли участие бойцы группировки войск «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» <…> освободили населенный пункт Косовцево Запорожской области, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы Украины несут огромные потери при попытке атаковать Купянск. Он отметил, что на данном направлении украинские войска ввели в бой танки Abrams, переданные Австралией. По его словам, это свидетельствует об исчерпании резервов ВСУ и носит демонстративный характер для создания информационного шума.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли поражение портовой и аэродромной инфраструктуре, которая используется украинскими военными. Также ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и наемников в 142 районах. Кроме того, в ходе зачистки микрорайона Лазурный в Красноармейске российские военные ликвидировали группу украинских военных, отказавшихся сдаваться в плен.

