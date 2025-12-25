Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 12:10

В Минобороны России сообщили о новом ударе по инфраструктуре ВСУ

Вооруженные силы России нанесли поражение портовой и аэродромной инфраструктуре, которая используется Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. Также ВС России ударила по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и наемников в 142 районах.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение аэродромной и портовой инфраструктуре, <…>, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ходе зачистки микрорайона Лазурный в Красноармейске в ДНР российские военные ликвидировали группу ВСУ, отказавшуюся сдаваться в плен. Отряд противника был уничтожен во время попытки отступления.

До этого военный аналитик Андрей Марочко рассказал, что украинские военные, заблокированные в Димитрове (Мирнограде), находятся в состоянии истощения. По его словам, операция по окружению населенного пункта идет успешно. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

