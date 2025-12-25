Бойцы ВСУ отклонили предложение сложить оружие и поплатились МО: отряд ВСУ был ликвидирован во время зачистки в Лазурном

В ходе зачистки микрорайона Лазурный в Красноармейске в ДНР российские военные ликвидировали группу ВСУ, отказавшуюся сдаваться в плен, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Отряд противника был уничтожен во время попытки отступления.

Отказались сложить оружие и пытались покинуть поле боя, спасаясь бегством, но в результате огневого контакта были ликвидированы, — отметили в военном ведомстве.

Также продолжается зачистка населенного пункта Родинское севернее Красноармейска. Координация штурмовиков осуществляется операторами БПЛА.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС РФ завершают операцию по зачистке Красноармейско-Димитровской агломерации. По его словам, уже сейчас можно констатировать факт перехвата инициативы у противника.

До этого военный аналитик Андрей Марочко рассказал, что украинские военные, заблокированные в Димитрове (Мирнограде), находятся в состоянии истощения. По его словам, операция по окружению населенного пункта идет успешно. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.