Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 16:31

В ДНР заявили, что ВС России перехватили инициативу на сложнейшем участке

Армия России завершает зачистку Красноармейско-Димитровской агломерации в ДНР

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Вооруженные силы России завершают операцию по зачистке Красноармейско-Димитровской агломерации, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит ТАСС, уже сейчас можно констатировать факт перехвата инициативы у противника.

В этом году можно констатировать факт перехвата инициативы у вооруженных формирований Украины. В частности, успешно завершается операция по зачистке Красноармейско-Димитровской агломерации, — констатировал Кимаковский.

Ранее военный аналитик Андрей Марочко рассказал, что украинские военные, заблокированные в Димитрове (Мирнограде), находятся в состоянии истощения. По его словам, операция по окружению населенного пункта идет успешно. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

До этого советник главы ДНР сообщал, что российские военные совместно с властями начали гуманитарную операцию в Красноармейске (Покровске) и в южной части Димитрова (Мирнограда). По его словам, идет эвакуация мирных граждан. Кимаковский добавил, что «потихонечку движутся» не только тыловые подразделения и другие службы. При этом из Димитрова пока тяжело вывозить людей.

