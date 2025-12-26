Бригада ВСУ практически полностью дезертировала в зоне СВО, спецназ «Ахмат» нанес удары по украинским войскам на Харьковском направлении, мужчина получил ранения при атаке дрона в Курской области. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 25 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Бригада ВСУ дезертировала почти целиком

По информации российских силовых структур, 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ практически полностью дезертировала. Источник добавил, что ВСУ продолжают плодить «нежизнеспособные организмы».

По мнению источника, многие украинские соединения не оправдывают ожиданий своего руководства. Подчеркивается, что ситуация с дезертирством свидетельствует о серьезных проблемах в рядах противника.

Беспилотники «Ахмата» и артиллерия стали смертельным дуэтом для ВСУ

Операторы беспилотников из спецназа «Ахмат» совместно с артиллерией наносят эффективные удары по украинским войскам на Харьковском направлении, рассказал командир группы БПЛА с позывным Узбек. Их основной целью стали украинские САУ и бронетехника 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Для повышения результативности к работе беспилотников подключается артиллерия группировки «Север». Такая тактика не оставляет противнику времени для эвакуации или маскировки техники, отметил командир.

Стали известны подробности самоубийственной высадки ВСУ в Красноармейске

Ноябрьская попытка Вооруженных сил Украины высадить спецназ в Красноармейске в Донецкой Народной Республике была самоубийством, заявил беженец по имени Евгений. По его словам, 11 человек не смогли бы ничего противопоставить силе российских войск, которые окружили город.

Он в подробностях рассказал, как сам помнит тот день: сначала раздался звук вертолетных лопастей, а через несколько мгновений стрельба, в том числе пулеметная. Спустя несколько минут выстрелы утихли, как и рокот вертолетов. Поначалу, отметил беженец, люди даже не поняли, что произошло, и лишь наутро узнали о попытке украинского спецназа высадиться в городе. Евгений подчеркнул, что это был абсолютно бессмысленный и обреченный на провал маневр.

Глава ЕНП одобрил отправку военных ФРГ на Украину под флагом Европы

Глава Европейской народной партии (ЕНП) и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер (Христианско-социальный союз, ХСС) выступил за участие военнослужащих ФРГ в обеспечении мирного урегулирования на Украине под европейским флагом. Он подчеркнул, что у Европы в происходящем своя ответственная роль.

При этом, как утверждает политик, не следует ожидать, что президент США Дональд Трамп «обеспечит мирное урегулирование исключительно с помощью американских войск». Европа «должна взять на себя ответственность за безопасность Украины», констатировал Вебер.

В Курской области беспилотник атаковал велосипедиста

Мужчина получил ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Инцидент произошел в Глушковском районе, когда местный житель ехал на велосипеде.

Пострадавший с повреждениями средней тяжести доставлен в областную больницу, добавил губернатор. Медицинские работники оказывают ему всю необходимую помощь, заключил он.

В Италии заподозрили Зеленского в обмане с выборами

Президент Украины Владимир Зеленский и его европейские покровители хотят обмануть президента США Дональда Трампа, заявил профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини. По его словам, с этой целью они развивают тему выборов на Украине, на самом деле надеясь получить перемирие на фронте.

Аналитик уверен, что Зеленский не хочет мирного урегулирования, на самом деле он пытается тянуть время. Для этого ему и необходимо временное прекращение огня, отметил он.

